شاهد.. فحص كورونا في "محطة بوابة المطار" بطريق الثمامة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو اصطفاف عدد كبير من السيارات في محطة بوابة المطار بطريق الثمامة من أجل إجراء فحص " كورونا ". أظهر مقطع فيديو اصطفاف عدد كبير من السيارات في محطة بوابة المطار بطريق الثمامة من أجل إجراء فحص " كورونا ". وظهر في الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص عربات المرور وهي تقوم بتنظيم السيارات التي امتدت لمسافة طويلة على جانب الطريق في وضح النهار.

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