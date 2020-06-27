شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينجح في رفع المياه لمنزله بأعلى الجبل بطريقة بسيطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نجح مواطن يدعى حسن الودعاني، في إيصال المياه إلى منزله ومزرعته الموجودة على جبل يرتفع عن باطن الوادي بمسافة تزيد عن 2 كم، بمنطقة العارضة بجازان، وذلك باستخدام طريقة بسيطة بدون استخدام أى تقنيات حديثة..

وأوضح خالد الجابري، أحد أقارب المواطن ، أنه تمكن من ذلك باستخدام الأنابيب الضيقة التي تنقل الماء، حيث تم الاستفادة من الخاصية الشعرية في الفيزياء لرفع الماء من بطن الوادي إلى البيت.

وأضاف أن الأنابيب الرفيعة مكنته من رفع المياه، مشيرًا إلى أن محاولات إيصال المياه بهذه الطريقة استغرقت ما يقرب من شهرين، وتمكن قريبه في النهاية من رفع المياه بطريقة طبيعة بدون استخدام أى تقنيات حديثة.