شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محطة وقود وصراف آلي مخالفين بمحافظة بقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكنت بلدية محافظة بقيق، من إغلاق محطة وقود وصرافا آليا يتبع أحد البنـوك المحلية داخل المحطة، خالفا الاشتراطات الصحية والفنية.

وجاء ذلك ضمن الجولات الدورية التي تنفذها البلدية على جميع المحطات في نطاق المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس آل عريج، إن إغلاق محطة الوقود جاء لوجود مخالفة تتمثل في عدم الالتزام بهوية الشركة المطورة، كما تم إغلاق الصراف الآلي لوجود مخالفة تشوه بصري وعدم الاهتمام بالشكل الخارجي والنظافة.