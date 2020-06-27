شكرا لمتابعة خبر عن مدرب تنمية بشرية يوضح أفضل طريقة للحفاظ على الميزانية في زمن «كورونا» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح مهند مجيد مدرب التنمية البشرية أفضل طريقة للمحافظة على الالتزامات المادية خلال الأزمات الاقتصادية، وأزمة فيروس كورونا في الوقت الحالي .

وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه يدجب على الشخص أن يكون واضحًا مع دخله والأموال التي يحصل عليها، حيث يجب عليه كتابتها بالورقة والقلم وحسابها، بالإضافة لكتابة المصاريف، ومتابعة التزامته، والابتعاد عن التعامل بعشوائية.

وحذر من تجاهل كتابة الدخل والمصاريف لمعرفة كل مبلغ أين يتم صرفه لتقليل الأشياء غير الضرورية.