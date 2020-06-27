شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مغسلة وضعت ملابس الزبائن في مكان متراكم بالنفايات بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، من إغلاق مغسلة ملابس قامت بوضع ملابس الزبائن في مكان متراكم بالنفايات بجوار المحل تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، من إغلاق مغسلة ملابس قامت بوضع ملابس الزبائن في مكان متراكم بالنفايات بجوار المحل وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية رصدت مخالفة المغسلة للاشتراطات الصحية، وقامت بإغلاقها، فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وجاء ذلك بعد أن تلقت الأمانة بلاغاً يفيد بقيام المغسلة بوضع ملابس الزبائن بطريقة غير لائقة في مكان متراكم بالنفايات، قبل أن يتم إغلاقها.

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