امرأة تصيب 21 فردًا من أسرتها بفيروس كورونا

لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
تسببت امرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد في نقل العدوى إلى 21 فردًا من أسرتها، بينهم أشخاص كبار في السن، وفق وزارة الصحة السعودية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص برصد مستجدات كورونا في المملكة، إن السيدة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمكافحة الفيروس، فنقلت العدوى إلى أفراد أسرتها.
يأتي ذلك رغم دعوات وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وأهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وتجنّب مصافحة كبار السن باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
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