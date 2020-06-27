رفعت شعار «وعيك هو درعك»
حذَّرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من استمرار مخاطر فيروس «كورونا المستجد»، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أسبوع، محددةً مجموعة من الضوابط لحماية الأنفس من استمرار تلك الجائحة.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت الوزارة «فيديوجراف» قالت فيه: «منذ أسبوع عدنا للحياة الطبيعية، وأصبح التنقل مسموحًا بجميع مناطق المملكة، لكن هذا لا يعني أن فيروس (كورونا المستجد) انتهى؛ إذن كيف نحمي أنفسنا ونعود بحذر؟».
وأجابت الوزارة: «ارتد الكمامة دائمًا في الأماكن العامة – تجنب الازدحام وابتعد عن الأماكن الضيقة والمغلقة – حافظ على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين – عقِّم الأسطح في العمل وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء – تجنب المصافحة في الاجتماعات العائلية، وأخيرًا عقم أو اغسل يدك دائمًا، وتذكَّر (وعيك هو درعك)».
اقرأ أيضًا:
باستثناءات معدودة.. وزارة الصحة تُعلِّق حضور الإداريين إلى العمل
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تحدد 6 إجراءات للوقاية من «كورونا».. وتؤكد: خطورة الفيروس مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.