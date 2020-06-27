«الصحة» تحدد 6 إجراءات للوقاية من «كورونا».. وتؤكد: خطورة الفيروس مستمرة

حذَّرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من استمرار مخاطر فيروس «كورونا المستجد»، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أسبوع، محددةً مجموعة من الضوابط لحماية الأنفس من استمرار تلك الجائحة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت الوزارة «فيديوجراف» قالت فيه: «منذ أسبوع عدنا للحياة الطبيعية، وأصبح التنقل مسموحًا بجميع مناطق المملكة، لكن هذا لا يعني أن فيروس (كورونا المستجد) انتهى؛ إذن كيف نحمي أنفسنا ونعود بحذر؟».

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وأجابت الوزارة: «ارتد الكمامة دائمًا في الأماكن العامة – تجنب الازدحام وابتعد عن الأماكن الضيقة والمغلقة – حافظ على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين – عقِّم الأسطح في العمل وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء – تجنب المصافحة في الاجتماعات العائلية، وأخيرًا عقم أو اغسل يدك دائمًا، وتذكَّر (وعيك هو درعك)».

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