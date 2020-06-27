«أمانة الشرقية» ترصد 120 مخالفة صحية وتكدس بالأسواق ومساكن العمالة

رصدت أمانة المنطقة الشرقية 120 مخالفة صحية وتكدسًا بالأسواق ومساكن العمالة، ضمن جهودها المستمرة في حماية البيئة والمجتمع والحفاظ على سلامته، خصوصًا بعد عودة الحياة لطبيعتها.

ونفذت الأمانة، (830) جولة، و(10) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، والبرتوكولات والإجراءات الوقائية.

وأوضحت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (84) مخالفة للتدابير الصحية الوقائية، و(33) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و(3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

وفي ما يتعلق بأعمال الإصحاح البيئي والنظافة، رفعت الأمانة (7933) طنًّا من النفايات، وإزالة (3741) مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9510) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأشارت إلى أنه تم غسل وتعقيم وتطهير (785) موقعًا بالمنطقة، باستخدام (143223) لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (473) فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

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وأكدت الأمانة مواصلة الجولات الرقابية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة الصحية والنظافة العامة، لمتابعة جميع المنشآت التجارية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية، والاشتراطات الصحية، من خلال مركز "940" أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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