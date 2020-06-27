بـ535 حالة.. الهفوف تتصدر إصابات كورونا.. والرياض تتراجع للمرتبة السابعة بـ181

تصدرت مدينة الهفوف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلة 535 حالة، من أصل 3927 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 408 في مكة المكرمة، و399 في الدمام، و234 في أبها، و209 في خميس مشيط، و203 في الطائف، و181 في الرياض، و171 في جدة.

و160 في القطيف، و130 في المدينة المنورة، و108 في الخبر، و80 في محايل عسير، و79 في حائل، و77 في بريدة، و61 في الجبيل، و46 في نجران، و42 في تبوك.

و35 في صبيا، و33 في كل من: المبرز والنماص، و29 في كل من: الظهران وصفوى، و28 في حفر الباطن، و27 في الجفر، و23 في الحرجة، و22 في بقيق، و21 في كل من: العيون والرس و20 في كل من: عنيزة وصامطة وشرورة.

و19 في بيشة، و16 في كل من: جازان ووادي الدواسر، و14 في كل من: المضة وقرية العليا، و13 في كل من: المندق والمذنب وراس تنورة والدرب وبيش، و12 في كل من: وادي بني هشبل وأبوعريش.

و10 في كل من: ينبع وريا الخبراء والمجاردة، و9 في كل من: أحد رفيدة والبشائر، و8 في كل من: رنية وسبت العلاية وثادق، و7 في كل من: سكاكا والبكيرية والخرمة ورجال ألمع وتبالة وخليص، و6 في كل من: وادي الفرع وقيا وساجر.

و5 في كل من: مهد الذهب وتثليث، و4 في كل من: الباحة ودومة الجندل وبللسمر والنعيرية وعريعرة والقيصومة، و3 في كل من: العيدابي وجبونا والعويقلة وعرعر ورماح ورويضة العرض.

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وتم تسجيل إصابتين في كل من: قلوة والقحمة وظهران الجنوب ومليجة وسيهات والموسم وأحد المسارحة والكامل وخباش وثيلان والحناكية والأسياح والنبهاية وضرية والقنفذة.

وتم تسجيل إصابة واحدة في كل من: المظيلف وثريبان والمحاني وتربة وتنومة والخفجي والبطحاء والغزالة والشملي والشنان والعارضة والطوال وثار وطريف وضباء ومنفذ الحديثة والمخواة والحمنة والعيض وخيبر.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 178504، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1657، ما يرفع الإجمالي إلى 122128.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1511 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

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