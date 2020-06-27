9 ضوابط لحماية الموظفين من الإصابة بفيروس كورونا

حدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، اليوم السبت، 9 إرشادات لحماية موظفي الأعمال المكتبية والإدارية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأكدت إرشادات «وقاية» عدم السماح للموظفين من الفئات الأكثر خطورةً بالحضور إلى العمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل، بجانب استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين، وأخرى لخروجهم إن أمكن، مشددًا على ارتداء الكمامات القماشية عند دخول الموظفين وطوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.

وشملت الإرشادات أيضًا، تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدًا، وعلى نحو متكرر، وكذلك استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، وعدم مشاركة الأقلام والأوراق والأدوات المكتبية، فضلًا عن غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو تطهيرها بالمعقم الكحولي لمدة 20 ثانية بشكل متكرر أثناء اليوم.

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وأكد «وقاية» الاعتماد على الاجتماعات الرقمية في الأماكن. وفي حال الحاجة إلى الاجتماعات الحضورية، يجب التقيد بالتباعد بين الأشخاص، مع وضع لافتات واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط ومناطق الوقوف والانتظار.

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