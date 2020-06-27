حددها مركز «وقاية»
حدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، اليوم السبت، 9 إرشادات لحماية موظفي الأعمال المكتبية والإدارية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».
وأكدت إرشادات «وقاية» عدم السماح للموظفين من الفئات الأكثر خطورةً بالحضور إلى العمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل، بجانب استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين، وأخرى لخروجهم إن أمكن، مشددًا على ارتداء الكمامات القماشية عند دخول الموظفين وطوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.
وشملت الإرشادات أيضًا، تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدًا، وعلى نحو متكرر، وكذلك استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، وعدم مشاركة الأقلام والأوراق والأدوات المكتبية، فضلًا عن غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو تطهيرها بالمعقم الكحولي لمدة 20 ثانية بشكل متكرر أثناء اليوم.
وأكد «وقاية» الاعتماد على الاجتماعات الرقمية في الأماكن. وفي حال الحاجة إلى الاجتماعات الحضورية، يجب التقيد بالتباعد بين الأشخاص، مع وضع لافتات واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط ومناطق الوقوف والانتظار.
اقرأ أيضًا:
باستثناءات معدودة.. وزارة الصحة تُعلِّق حضور الإداريين إلى العمل
كانت هذه تفاصيل خبر 9 ضوابط لحماية الموظفين من الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.