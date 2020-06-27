«الشؤون الإسلامية» تطلق مبادرة «ملتزمون في عودتنا» بمنطقة جازان

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، مساء اليوم السبت، مبادرة (ملتزمون في عودتنا)، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتتضمَّن المبادرة عدة محاضرات وندوات؛ حيث يلقي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي محاضرةً عنوانها (حفظ الشريعة الضروريات الخمس وأثرها في صلاح الدين والدنيا )، في تمام الساعة السابعة مساءً عبر منصة الشؤون الإسلامية في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب؛ حيث سيتحدث خلالها عن أهمية حفظ الضروريات الخمس، ومنها النفس التي هي أمانة عندنا؛ وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا، كما سيبين البصيلي أن اهتمام الإسلام بحفظ الضروريات الخمس إنما هو تأكيد لوجوب المحافظة عليها وعدم الإلقاء بها إلى التهلكة.

من ناحيته، أوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ أن هذه المبادرة تأتي لبيان أن الواجب على المواطنين والمقيمين أن يكونوا حذرين في العودة وأن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، كالتباعد وعدم المصافحة ولبس الكمامة واستخدام المعقمات وغسل اليدين بالماء والصابون، «وليكن ذلك ديدننا في حياتنا؛ فالحياة بعد كورونا ليست كسابقها».

ووجَّه المدخلي الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على رعايته هذه المبادرة، كما شكر الشيخ البصيلي عضو الإفتاء على مشاركته وقبوله الدعوة.

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وأشار المدخلي إلى أن هذه المبادرة يتخللها تنظيم سلسلة من المحاضرات يلقيها نخبة من دعاة الفرع الرسميين والمشايخ الفضلاء وطلاب العلم من داخل المنطقة وخارجها، وتتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته.

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