بـ674 حالة.. الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 1657 حالة في المملكة؛ حيث تصدَّرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ674حالة، تلتها الهفوف بـ154 حالة، ثم مكة المكرمة بـ122حالة.

كما تم تسجيل (103 في جدة، و68 في المبرز، و44 في المدينة المنورة، و33 في الخرج، و30 في الطائف، و30 في نجران، و30 في ينبع، و30 في حفر الباطن، و26 في حائل، و26 في وادي الدواسر، و20 في تبوك، و19 في المزاحمية، و18 في جازان، و16 في العيون، و15 في عفيف، و15 في الخبر).

وتم تسجيل 12 حالة تعافٍ في شرورة، و9 في كل من (حريملاء وصامطة ورماح والدرعية)، و8 في كل من الباحة وبلجرشي، و7 في كل من المجمعة وبيش والجفر، و6 حالات في كل من (الدرب، وعرعر، والدمام والمخواة، وحوطة بني تميم).

كما تم تسجيل 5 حالات تعافٍ في يدمة، و4 حالات في كل من (فرسان والعيدابي وحوطة سدير)، وتسجيل 3 حالات في كل من (خليص والدلم والدوادمي والمندق).

فيما سُجلت حالتا تعافٍ في كل من (بدر الجنوب، وتنومة، والرويضة، والعارضة، وأبها، وأبو عريش، والقطيف، والظهران، والكامل، وشقراء، وساجر).

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وسُجِّلت حالة تعافٍ واحدة في كل من (الطوال، ورفائع الجمش، والدائر، والحرجة، وطريف، والزلفي، والقريات، والقوز، وصفوى، وضرما، ومهد الذهب، وأحد المسارحة، وصبيا، وطبرجل، ورفحا، وليلى، وتمير، والقرى).

وإلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 178504، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 122128، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1511 حالة، وتم تسجيل 37 حالة وفاة، و1657 حالة تعافٍ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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