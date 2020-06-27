5 خطوات يجب اتباعها عند مخالطة مصاب بفيروس كورونا

أوضحتها وزارة الدفاع عبر «إنفوجراف»
قدمت وزارة الدفاع السعودية، 5 نصائح عبر إنفوجراف نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يجب أن يتبعها من يكتشفون مخالطتهم مُصابًا بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة –خلال الإنفوجراف الذي جاء بعنوان (ماذا أفعل عند مخالطة مصاب؟)– أنه يجب تحميل تطبيق «تطمن»، وإضافة جميع بيانات المخالط، ثم الالتزام بالحجر المنزلي وعدم مخالطة الآخرين لمدة 14 يومًا منذ آخر مخالطة للحالة المصابة بكورونا.
وشملت الخطوات، تغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وكذلك الالتزام بغسل اليدين بالصابون أو تعقيمهما بالجل الكحولي، وأخيرًا الإبلاغ حال ظهور أعراض مثل ضيق في التنفس أو سعال أو حرارة عبر التطبيق أو بالاتصال على رقم 937.
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