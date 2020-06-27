عاجل-إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية