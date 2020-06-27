

عمّان 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت الأردن 7 إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان: إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 844 حالة.

// انتهى //

19:52ت م

0099



عمّان 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت الأردن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1111 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان: إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 844 حالة.// انتهى //19:52ت م0099

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.