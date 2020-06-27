

محايل 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة المجاردة أكثر من 60 مركبة متهالكة، وذلك ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري .

وأوضح رئيس البلدية عايض إبراهيم محجاني أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية من موظفي البلدية ويواصلون أعمالهم اليومية في حملة معالجة التشوه البصري ونظافة الشوارع العامة بالمحافظة والمراكز التابعه لها بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور ولت الحميدي.

// انتهى //

19:44ت م

0096





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية المجاردة تواصل حملة معالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.