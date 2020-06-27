السعودية اليوم / تونس تعيد فتح حدودها البرية والجوية والبحرية



تونس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أعادت تونس اليوم فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بالكامل، بعد إغلاق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر فرضته التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار

وأفاد آمر مطار تونس قرطاج الدولي ناجي زيتون في تصريح له اليوم أنه تم السماح باستئناف 30% من الرحلات العادية بداية من اليوم إلى غاية 11 يوليو القادم.

// انتهى //

19:24ت م

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تونس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأعادت تونس اليوم فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بالكامل، بعد إغلاق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر فرضته التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفاد آمر مطار تونس قرطاج الدولي ناجي زيتون في تصريح له اليوم أنه تم السماح باستئناف 30% من الرحلات العادية بداية من اليوم إلى غاية 11 يوليو القادم.// انتهى //19:24ت م0090

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