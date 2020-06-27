السعودية اليوم / بلدية محافظة رفحاء تواصل أعمال التعقيم والتطهير والاصحاح البيئي وتحسين المشهد العام



رفحاء 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش الضبابي للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة

كما تنفذ أعمالها اليومية في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال الكنس اليدوي والآلي بالشوارع والأحياء ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة وعلى الأرصفة.

// انتهى //

18:47ت م

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رفحاء 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش الضبابي للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كما تنفذ أعمالها اليومية في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال الكنس اليدوي والآلي بالشوارع والأحياء ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة وعلى الأرصفة.// انتهى //18:47ت م0088

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