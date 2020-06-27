

بيروت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.

// انتهى //

17:09ت م

0078



بيروت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والاثنين الباقين من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.// انتهى //17:09ت م0078

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.