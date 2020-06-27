الصحة تحدد 6 إجراءات تحمي بها نفسك من كورونا

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أسبوع.

وقالت الوزارة عبر تويتر: منذ أسبوع عدنا للحياة الطبيعية، وأصبح التنقل مسموحًا بجميع مناطق المملكة، لكن هذا لا يعني أن فيروس (كورونا المستجد) انتهى؛ إذن كيف نحمي أنفسنا ونعود بحذر؟

توجيهات هامة:

وتابعت: ارتدِ الكمامة دائمًا في الأماكن العامة، وتجنب الازدحام، وابتعد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، وحافظ على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين، وعقم الأسطح في العمل وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء، وأيضًا تجنب المصافحة في الاجتماعات العائلية، وأخيرًا عقم أو اغسل يدك دائمًا.

وشددت الصحة في الختام على أن “وعيك هو درعك”، فيما يمكن مشاهدة الفيديو التوعوي الذي نشرته الوزارة عبر الرابط

كيف #نعود_بحذر ؟ pic.twitter.com/tlTxBawbMl — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 27, 2020

3927 حالات جديدة:

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن رصد 3927 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 178.504 حالات.

وبلغت عدد حالات التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، 1657 حالة فيما بلغت حالات الوفاة 37 حالة.

يذكر أن المملكة قد طبقت المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًّا، حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

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وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

والمعروف أنه طبقًا للتوجيه الملكي الكريم، فقد تقرر أن يتم عمل كافة الفحوصات وكذلك علاج فيروس كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين، وكذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في محاولة جادة من الدولة لمواجهة هذا الوباء القاتل.

وعلى المستوى العالمي رصدت السعودية 500 مليون دولار كمساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم إضافة إلى ميزانية ضخمة واستثنائية تم تخصيصها لوزارة الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا محليًّا.

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