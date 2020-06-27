693 إصابة بـ كورونا في عسير وأبها وخميس مشيط تتصدران

2020-06-27

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع حالات كورونا في منطقة عسير بإجمالي 5,401 إصابة، فيما تصدرت أبها وخميس مشيط النسبة الأكبر من عدد الإصابات.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط 209 إصابة، ومدينة أبها 234 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 9 إصابات، ومحافظة محايل عسير 80 إصابات، وتنومة إصابة واحدة، ومحافظة الحرجة 23 إصابة، ومحافظة تثليث 5 إصابات، ومحافظة سراة عبيدة 5 إصابات والبشاير 9 إصابات ومركز تبالة 7 إصابات، وظهران الجنوب إصابتين ومركز المضة 14 ومركز سبت العلايا 9 إصابات ومركز بللسمر 4 إصابات، والقحمة إصابتين، والمجاردة 10 إصابات ووادي بن هشبل 12 إصابة وبيشة 19 إصابة والنماص 33 إصابة ورجال ألمع 7 إصابات.

إجمالي الإصابات في عسير:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 5,401 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2,230 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 13 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 3,230 حالة.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 178,504 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 122,128 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1,511 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 54,865 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2,283 حالة.

مسح نشط:

يذكر أن المملكة قد طبقت المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًّا، حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

والمعروف أنه طبقًا للتوجيه الملكي الكريم، فقد تقرر أن يتم عمل كافة الفحوصات وكذلك علاج فيروس كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين، وكذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في محاولة جادة من الدولة لمواجهة هذا الوباء القاتل.

وعلى المستوى العالمي رصدت السعودية 500 مليون دولار كمساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم إضافة إلى ميزانية ضخمة واستثنائية تم تخصيصها لوزارة الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا محليًّا.

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