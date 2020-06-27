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118 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان .. وتعافي 56 حالة
الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 118 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 16 إصابة، وصبيا 35 إصابة، وصامطة 20 إصابة، وبيش 13 إصابة، والدرب 13 إصابة، وأبو عريش 12 إصابة، والعيدابي 3 إصابات، وأحد المسارحة إصابتين، والموسم إصابتين، والعارضة إصابة واحدة، والطوال إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 56 حالة شفاء.
إجمالي حالات كورونا في جازان
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2170 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1585 حالة، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 562 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3927 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 178504 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 122128 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1511 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 54865 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2283 حالة.
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