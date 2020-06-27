السعودية | فواكه الطائف المميزة ترتدي حلة الصيف.. وهذه أشهرها

شكرا لقرائتكم فواكه الطائف المميزة ترتدي حلة الصيف.. وهذه أشهرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت مزارع الطائف غرب السعودية في قطف ثمارها الشهيرة لموسم الفواكه الموسمية. وما إن ارتدت حلة الصيف حتى تسارع الفلاحون في السقاية والري وجني الثمار المتنوعة، بين أشجارها الجبلية والأخرى الواقعة بين وادي محرم وبلاد قريش بني مالك وثقيف وبالحارث وبني سعد وثمالة في الهدا والشفا.

ومن فواكه الطائف الموسمية المشمش والخوخ، والتين الشوكي الشهير الذي يطلق عليه "البرشومي"، إضافة إلى الرمان والسفرجل والتوت والعنب. وقد أصبحت هذه الفواكه عنصر جذب للكثير من زوار وسياح الطائف، لما تمتاز به من مذاق طيب.

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كما تأتي مبيعات منتجات فواكه الطائف وسط جو أخاذ ينتشر فيه أكواخ ومباسط عرض الفواكه والخضراوات وبيعها على ضفاف الطريق المؤدي من وإلى الطائف الشفا وفي منتزهات الشفا وأعلى جبل الهدا.

إلى ذلك قال المزارع عبدالعزيز الطويرقي لـ"العربية.نت": "بدأ موسم الفواكه الموسمية في الطائف وأوديته، وسط جودة عالية من الإنتاج المميز نظير توفر عوامل نجاح الزراعة من تربة خصبة وتوفر كميات من الماء، إذ أسهمت هندسة المدرجات الزراعية في الاستفادة من خصوبة التربة وحفظ الماء. ولعل ما يلحظه المُقبل على مركز ميسان، جمال تلك المدرجات وقد اكتست حلة من ألوان وأصناف الفواكه".

عبدالعزيز الطويرقي

وأضاف: "تنتشر في الطائف أكثر من 500 مزرعة لزراعة التوت والمشمش والعنب والخوخ والبخارى والرمان والبرشومي والتين خلال فصل الصيف، والتي تغطي معظم المنتجات السوق المحلي. ويجري تسويق الفائض بالأسواق المجاورة في مكة المكرمة وجدة والرياض وغيرها، وأضحت مطلباً لدى الكثيرين ولربما قدمت عن غيرها من المستوردات لدى البائعين".