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وصلت إلى مدينة جدة، مساء أمس الجمعة، طائرة سعودية قادمة من العاصمة البوسنية سراييفو ، تقل 52 مواطناً ومواطنة أمضوا عدة أشهر هناك بانتظار إجلائهم إلى المملكة بسبب جائحة كورونا التي حالت دون عودتهم لذويهم.
يأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة وزير الخارجية؛ حيث تولى طيران "أديل" رقم "F33250" المخصصة لعودة المواطنين العالقين الراغبين بالعودة من البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.
و تم ترتيب نقلهم من أماكن تواجدهم إلى مطار سراييفو بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنه والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، والذي كان على رأس مودعيهم، إضافة إلى خالد الخريجي القائم بالأعمال بالإنابة وممثلين المكاتب الملحقة وقسم شؤون السعوديين، وهليل المطيري، وحسين السبيعي وعدد من موظفي السفارة وممثلي وزارة الخارجية البوسنية وإدارة الأجانب وشرطة مطار سراييفو.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 05:41 PM
إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بإعادة العالقين إلى الوطنشاهد.. عودة 52 مواطناً ومواطنة من سراييفو إلى جدة
وصلت إلى مدينة جدة، مساء أمس الجمعة، طائرة سعودية قادمة من العاصمة البوسنية سراييفو ، تقل 52 مواطناً ومواطنة أمضوا عدة أشهر هناك بانتظار إجلائهم إلى المملكة بسبب جائحة كورونا التي حالت دون عودتهم لذويهم.
يأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة وزير الخارجية؛ حيث تولى طيران "أديل" رقم "F33250" المخصصة لعودة المواطنين العالقين الراغبين بالعودة من البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.
و تم ترتيب نقلهم من أماكن تواجدهم إلى مطار سراييفو بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنه والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، والذي كان على رأس مودعيهم، إضافة إلى خالد الخريجي القائم بالأعمال بالإنابة وممثلين المكاتب الملحقة وقسم شؤون السعوديين، وهليل المطيري، وحسين السبيعي وعدد من موظفي السفارة وممثلي وزارة الخارجية البوسنية وإدارة الأجانب وشرطة مطار سراييفو.
، شاهد.. عودة 52 مواطناً ومواطنة من سراييفو إلى جدة ،
المصدر : الخليج 365
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