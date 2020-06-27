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سجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والاثنان الباقيان من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 05:23 PM
مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والاثنان الباقيان من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.
، لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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