محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الضحايا 1660 وحالات الشفاء 19938 سجل العراق 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 43262 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 101 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1660 حالة, فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19938 حالة. 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 05:30 PM إجمالي الضحايا 1660 وحالات الشفاء 19938 Advertisements العراق: 2069 إصابة جديدة و101 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية العراق: 2069 إصابة جديدة و101 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية سجل العراق 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 43262 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 101 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1660 حالة, فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19938 حالة. الكلمات المفتاحية ، العراق: 2069 إصابة جديدة و101 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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