شكرا لقرائتكم خبر عن شاب عربي يقتل زوجته ويقطع جثتها 20 قطعة بعد ولادتها توأم .... والسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

قتل شاب مصري ، زوجته بعد أيام قليلة من ولادتها لطفلين توأم ، من دون أن تتضح تفاصيل الجريمة بعد.

وذبح الزوج العشريني "منصور. ص" زوجته علي فراش الزوجية، وقام بتقطيع جثمانها في مشهد مروع داخل منزل الزوجية في منطقة "الخصوص" بالقليوبية – المتاخمة للقاهرة - إلى قرابة 20 قطعة.

Advertisements

وترك الزوج، الضحية "آية علي عامر" التي لم تكمل عامها الثامن عشر، جثة هامدة بعد أن مزقها إلى أشلاء في جنبات المنزل وطفلاه التوأم اللذين نجيا من ذات مصير الأم بسبب وجودها مع جدتهما من الأب وقت تنفيذ الجريمة. وتبين أن المتهم نفذ الجريمة في الساعة العاشرة من مساء أمس وظل يقطع الجثمان عدة ساعات قبل أن يفر هاربا في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، وفق صحيفة "الوطن".

وبحسب مصادر أمنية وقضائية ، فإن المتهم يخضع للاستجواب بعد أن تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وأضافت المصادر أن الجريمة انكشفت صباحا عندما توجهت والدة المجني عليها للاطمئنان عليها كونها تعاني من آلام الولادة فوجدتها عبارة عن أشلاء، فحضر الجيران على صرخاتها وأبلغوا الشرطة التي انتقلت لمسرح الجريمة وألقت القبض على المتهم.

ونجح جيران المجني عليها في اصطحاب الطفلين التوأم من والدة القاتل وتم تسليمهما لجدتهما من الأم.