حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ،ونجران كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.