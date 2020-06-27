شكرا لمتابعة خبر عن إيداع أول راتب لموظفي الدولة بدون غلاء المعيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت البنوك أعلنت البنوك السعودية ، عن إيداع أول راتب لموظفي الدولة غدًا الأحد، بعد القرار الذي أصدرته وزارة المالية بتاريخ 11 مايو لعام 2020م بإيقاف غلاء المعيشة. وجاء ذلك بعد صدور توجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة؛ حمايةً لاقتصاد المملكة من أجل تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441هـ عن إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو ورفع نسبة الضريبة إلى 15% بدءاً من شهر يوليو القادم.

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