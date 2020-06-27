شاهد.. طالبة تعمل كمندوبة توصيل في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): دفعت تداعيات انتشار فيروس دفعت تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد طالبة تمريض للعمل كمندوبة توصيل في محافظة جدة عبر التطبيقات الإلكترونية. وذكرت ريفال خواجي، البالغة من العمر 20 عاما، أن مهنة التمريض جعلتها تفكر دائما في خدمة مجتمعها. وأضافت خلال حديثها لقناة mbc1، أن مع بداية أزمة كورونا فكرت في خدمة بلادها، وفي نفس الوقت توفر مصدر دخل لها، مشيرة إلى أنها استغلت رخصة القيادة التى تمتلكها وعملت كمندوبة توصيل في المحافظة.

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