شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الخثلان» يوضح حكم إكمال المتبقي من صيام الست في ذي القعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هل يشرع إكمال ما بقي من صيام الست في شهر ذي القعدة.
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "الجواب الكافي" على قناة "المجد" أن هذه المسألة عليها خلاف ولكن القول الراجع هو أنه يجوز؛ حيث أن من لم يستطع صيام الست من شوال بعذر يمكن إكمالها في شهر ذي القعدة لأن هذا من باب القضاء.
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