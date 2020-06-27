شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية لمحافظ المندق المصاب بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

استقرت الحالة الصحية لمحافظ محافظة المندق، محمد بن معيض الفايز، والذى أصيب قبل أيام بفيروس كورونا الجديد.

وكان المحافظ قد نقل إلى غرفة العناية المركزة على إثر إصابته بالفيروس، إلا أن حالته تحسنت وغادر الغرفة اليوم.

يذكر أن المحافظ وأربعة أفراد من عائلته قد أصيبوا مؤخرًا بفيروس كورونا.

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