شكرا لمتابعة خبر عن قصة حالة سيدة مصابة نقلت العدوى إلى 21 شخصًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة حالة سيدة مصابة بفيروس كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة حالة سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تلتزم بالإجراءات الوقائية، فنقلت العدوى إلى 21 فرداً من أسرتها، من ضمنهم كبار سن. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 1657 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين 122128 حالة تعافي، فيما سجلت 37 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1511 حالة وفاة.

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