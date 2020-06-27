شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1657 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين 122128 حالة تعافي، فيما سجلت 37 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1511 حالة وفاة.