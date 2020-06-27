شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»‏ يوضح أضرار الشحوم الحيوانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أضرار الشحوم الحيوانية. أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أضرار الشحوم الحيوانية. وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " سؤال يقول: هل ممكن تكون الشحوم الحيوانية مضرة؟ الإجابة نعم ممكن إذا ارتفع الكلسترول الضار أو الدهون الثلاثية، لافتًا إلى أن ذلك ليس شائعاً لكن لا يمكن إهماله"؛ مضيفًا: " الإسراف في الدهون مضر (سمنة،نقرس،ارتفاع كلسترول،جلطات..الخ)" .

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