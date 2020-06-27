شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار خفيفة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أضم، العرضيات، ميسان، فيما تبدأ من الساعة الثالثة والنصف عصرًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
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