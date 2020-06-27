شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار خفيفة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أضم، العرضيات، ميسان، فيما تبدأ من الساعة الثالثة والنصف عصرًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.