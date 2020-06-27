أضرار خطيرة للحشيش المخدر على صحة "المغامرين بعقولهم"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم السبت أضرار تناول الحشيش المخدر وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات . كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم السبت أضرار تناول الحشيش المخدر وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات . وأكدت في انفوجرافيك توعوي أن الحشيش المخدر يسبب القلق والفصام والإكتئاب . كما حذرت من "المغامرة بالعقل " والتعرض لتلك المواد التي تسبب الأمراض النفسية والعقلية .

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