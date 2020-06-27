بأكثر من 4 ملايين ريال.. «تعليم عسير» تعتمد صرف مكافآت للطلاب والطالبات

دعت أولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع..

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شوال لعام 1441 بمبلغ 4,444,279 ريالًا. وأوضح الجوني أنها تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين . وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب أتمَّت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع . اقرأ أيضًا: Advertisements «تعليم عسير» تحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد التصميم الفني من الكمامات لسياسة الدوام المرن.. إجراءات وقائية تسبق عودة الموظفين بـ«تعليم عسير» بالصور.. تعليم عسير تنجز 3 مشروعات حديثة بتكلفة 17 مليون ريال

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