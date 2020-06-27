جامعة الباحة: تسجيل أكثر من 21 ألف مستخدم في الفصل الصيفي عبر «رافد»

أوضحت جامعة الباحة، أنَّ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الصيفي عبر دخولهم برنامج «رافد» التعليم- عن بُعدـ بلغ 21888 مستفيدًا.

وبيَّنت أنه تمَّ رصد أكثر من 9307 واجبات إلكترونية، بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 1042 جلسة، كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 29446، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 3348:56:05 ساعة.

وأكَّدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بُعْد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات.

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وأشارت إلى أنَّ عدد البلاغات الفنية بلغ 38 بلاغًا، إضافةً إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسّر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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