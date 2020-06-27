العمار: كورونا لن يختفي لكن سيتراجع

توقَّع الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجيّ، بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لن يختفي ولكنَّه سيتراجع.

جاء ذلك في ردٍّ من العمار على أحد متابعيه على موقع تويتر، سأل عن مدى إمكانية اختفاء الوباء من تلقاء نفسه.

وقال العمار الوباء لن يختفي، لكن من الممكن أن تقل الحالات بشكل كبير، مرجحًا أنَّ هذا الأمر الأقرب للحدوث.

وتابع: «سيكون كورونا مثل بعض الفيروسات التي تنشط في أوقات من السنة (موسمي)، ثم يقل نشاطها في أوقات أخرى».

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وأوضح أن كل ذلك مجرد فرضيات وتوقعات بحكم أن الفيروس جديد، ونفى العمار أن يكون الفيروس مصنعًا كما يُشيع البعض، وذلك ردًا منه على تعليق آخر لأحد المتابعين.

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