realme تطلق سلسة الجيل الجديد من هواتفها الذكية في السوق السعودي

أعلنت (realme) العلامة التجارية الأسرع نموًا في مجال الهواتف الذكية، عن إنهاء آخر استعدادتها لإطلاق الجيل الجديد من أجهزتها في أسواق المملكة، وهو جهاز (realme 6)، وبهذا ستبدأ realme عصرًا جديدًا في الشاشات بثقب صغير، كما ستوفّر كاميرات بمميزات احترافية ورائدة.

وياتي ذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها realme في إصداراتها السابقة، والتي وصلت لأكثر من 18 مليون مستخدم في العالم، ويمكن متابعة الإطلاق الرسمي من خلال صفحات realme في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، ويوتيوب، يوم 29 يونيو الجاري في تمام الساعة الـ9 مساءً.

وتطرح السلسلة الجديدة كاميرا سداسية 64MP وشاشة احترافية بقوة 90Hz وشاشة بثقب صغير، وشاحن سريع بقوة 30W، كما تطرح جهاز realme 6 Pro بمعالج كوالكم من سناب دراجون 720G، كما سوف تحققrealme قفزتها إلى الكاميرا السداسية بالإضافة إلى المزيد من التقنيات المتقدمة والتي سوف تجعل سلسلة هواتف realme 6 الأفضل بين الهواتف التي تتميَّز بكاميرا 64MP بنفس فئة الأسعار.

وتندرج سلسلة هواتف realme 6 الجديدة تحت شعار (Dear to Leap)، وهي بذلك تكمل المجموعة المميزة التي تعتمد على قوة التقنيات (الكاميرا السداسية 64MP والشاشة الاحترافية)، وسوف تشمل السلسلة الجديدة ثلاثة منتجات جديدة هي: realme 6، realme 6 Pro، و realme6i.

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تحتل شركة realme باستمرار المرتبة الأولى في الشحنات العالمية، وفقًا للأبحاث التي أجرتها شركة كاونتر بوينت في فبراير 2020. وقدد خلت realme بنجاح 27 سوقًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ماليزيا وأوروبا وروسيا وأستراليا ومصر، والعديد من الأسواق الأخرى، وتجاوز عدد المستخدمين على مستوى العالم 35 مليونًا.

يذكر أنَّه بعد عامين فقط من إنشائها أصبحت realme واحدة من العلامات التجارية للهواتف الذكية الرئيسية في العالم، حيث تمَّ تصنيفها من أعلى 47 علامة تجارية إلى المرتبة 7، كما وصلت منتجاتها لأكثر من 35 مليون مستخدم من محبي realme على مستوى العالم، كما أنها نَمَت لتصبح لاعبًا قويًّا في تقنيات الجيل الخامس في الصين وأوروبا وغيرها من الأسواق الرائدة.

وفي المستقبل القريب، ستكرس realme نفسها لتصبح "Popularizer of Tech Trendsetter Life" وتجعل المزيد من المستخدمين يستمتعون بالمزايا التي توفرها من خلال تقنية الجيل الخامس والتكنولوجيا الذكية.

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