«حماية المستهلك»: احتواء المنتج التجميلي على مصطلح «طبيعي» لا يعني أنه آمن

أكدت أن هناك مواد من مصادر طبيعية تعتبر سامة
أكدت جمعية حماية المستهلك، أن مصطلح المنتج التجميلي «عضوي» أو «طبيعي» لا يعني أنه آمن، فهنالك مواد من مصادر طبيعية تعتبر سامة.
وقالت الجمعية -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: مصطلح المنتج التجميلي «عضوي» أو «طبيعي» لا يعني أنه آمن، فهنالك مواد من مصادر طبيعية تعتبر سامة.
ونقلت عن جمعية دوائي إنفوجراف بعنوان (المواد التجميلية بين الشائعة والحقيقة) جاء به: الشائعة تقول إن مصطلح «عضوي» أو «طبيعي» تدلّ على أن المستحضر آمن، بينما الحقيقة هي أن المصدر الذي تم تصنيع المنتج منه لا يحدد مأمونيته، فهناك مواد من مصادر طبيعية تعتبر سامة.
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