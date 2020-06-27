وزارة الصحة: تسجيل 3927 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1511

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 178504، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1657، ما يرفع الإجمالي إلى 122128.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1511 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.