«شرطة الرياض» تطيح بمواطنين تورطا في السطو على مراكز تموين ومحطات وقود

استخدما سيارات مسروقة أثناء تنفيذ الجريمة

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين اثنين تورَّطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود، مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو. جاء ذلك حسبما صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري. وأضاف التويجري أنَّ المتهمين ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة.

وتابع أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: Advertisements شرطة الرياض: ضبط شخصين تورطا في ترويج العملات المزيفة «شرطة الرياض» تُطيح بتشكيلين عصابيين من مخالفي نظام الإقامة والعمل شرطة الرياض تضبط مُنفّذ واقعة الاستيلاء على مركبة موظّف

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