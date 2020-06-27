الجمارك توضح 3 أهداف للربط بين منصتي «سابر وفسح»

وإعادة تصدير أي شحنة لا تحمل مطابقة إرسالية
أوضحت الجمارك، أهداف الربط بين منصتي «سابر وفسح»، مشيرة إلى أنه بدءًا من 1 يوليو القادم سيتم إعادة تصدير أي شحنة لا تحمل شهادة مطابقة إرسالية.
وذكرت الجمارك -عبر حسابها بتويتر- أن الربط بين المنصتين يهدف إلى:
أولًا: دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي.
ثانيًا: رفع مستوى سلامة المنتجات الآمنة بالسوق السعودي.
ثالثًا: أتمتة إجراءات الفسح الجمركي وتسريعها تحقيقًا لمتطلبات مؤشر التجارة عبر الحدود.
وأضافت أن عملية الربط بين منصتي سابر وفسح، يسهم في تعزيز فرصة تقدّم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص زمن وتكلفة الاستيراد وتسريع إجراءات الفسح وأتمتتها لرفع مستوى سلامة الواردات.
ولتجنب إعادة تصدير الشحنة وتسجيل شهادة المطابقة عبر الرابط بالضغط هنا.
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