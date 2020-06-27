بخطوات سهلة هكذا يمكنك الاستعلام عن تقرير مقيم إلكترونيًا

أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خطوات الاستعلام عن تقرير مقيم إلكترونيًا.

وأكَّدت منصة أبشر أنَّه يمكن الاستعلام عن تقرير مقيم إلكترونيًا من خلال تسجيل دخول على منصة أبشر ثمّ كتابة «الاستعلام عن تقرير مقيم» في محرّك البحث للانتقال السريع.

ومن ثم يمكن الاستعلام عن تقرير مقيم من خلال كتابة الرقم المرجعي ورقم الإقامة والرمز المرئي وفقًا لمنصة أبشر.

وأوضحت منصة أبشر أنَّه يمكن الاستعلام عن تقرير مقيم إلكترونيًا خلال 30 يومًا من تاريخ الإصدار.

إصدار هوية مقيم وعقوبات عدم تجديدها

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وكانت المديرية المديرية العامة للجوازات، أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن إصدار هوية مقيم شرط لإصدار تأشيرة الخروج.

وأضافت الجوازات السعودية أنَّه في حال مرور 90 يومًا، يلزم إصدار هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.

وأكَّدت الجوازات أنَّ عدم تجديد هوية مقيم يعرّض صاحبها للعقوبات، موضحة أنَّ عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500.

وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجرى إبعاد المخالف عن البلاد، وفقا للحساب الرسمي للجوازات.

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