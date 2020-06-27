الدفاع المدني يحذّر من ترك 5 أشياء داخل السيارة مع ارتفاع الحرارة

أضرارها قد تصل إلى الانفجار
حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، من ترك 5 أشياء داخل السيارة لأضرارها الكبيرة والتي قد تصل للانفجار وإشعال النار بالمركبة.
ونشر الدفاع المدني –عبر تويتر- فيديوجراف، أوضح من خلاله أنَّه في ظلّ الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، يرجى التأكد من خلو المركبة من الآتي:
أولًا: عبوات الغاز. ثانيًا: ولّاعات السجائر. ثالثًا: الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف. رابعًا: عبوة العطر المضغوطة. خامسًا: عبوة سائل معقم اليدين.
وأشار الدفاع المدني إلى أنَّ جميع الأشياء السابق ذكرها قد تنفجر، ما عدا المعقمات التي قد تتسبَّب في إشعال النار في أجزاء السيارة.
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