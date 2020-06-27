أمانة جدة تصادر 24 طنا من الخضار

قامت بلدية البلد في محافظة جدة، وبمشاركة ودعم إدارة مراقبة الأسواق التابعة لوكالة البلديات بمداهمة مواقع باعة جائلين في أحياء "الهنداوية" "السبيل" البلد "العمارية" والبغدادية. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن نتائج الحملة أسفرت عن مصادرة حوالي 24 طنا من خضراوات وفواكه، وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع وإتلاف وإزالة 157 عربة خشبية وبسطة.

وبين الزهراني أن هذه المواقع تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، حيث تقوم أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية في تنفيذ جولاتها الرقابية ومكافحة الظواهر السلبية.

كما تؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة وصحة السكان ومما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا وتدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .