أمانة جدة تصادر 24 طنا من الخضار

وبين الزهراني أن هذه المواقع تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، حيث تقوم أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية في تنفيذ جولاتها الرقابية ومكافحة الظواهر السلبية.
كما تؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة وصحة السكان ومما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا وتدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .
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