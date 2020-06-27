السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يمنح رواندا 53 مليون يورو دعما لجهودها في مواجهة كورونا



كيغالي 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا توقيع اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليار فرنك رواندي (حوالي 52ر87 مليون يورو) من أجل دعم جهود البلاد في مواجهة فيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه المنحة تأتي ضمن مجموعة من المساعدات قدرها 460 مليون يورو أقرها الاتحاد ووقعها مع رواندا في سبتمبر 2014.

وأشار البيان إلى أن هذه المنحة ستدعم خطة الدولة للتعافي من خلال تقديم تحويلات نقدية للمواطنين علاوة على مساعدات غذائية، كما سيسهم البرنامج في حماية الأمن الغذائي والثروة الحيوانية لأكثر من 630 ألفاً من الأسر المحتاجة، وسيزيد من معايير الحماية المجتمعية وتقليص معدلات الفقر، والحرص على زيادة النمو.

// انتهى //

15:47ت م

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كيغالي 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا توقيع اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليار فرنك رواندي (حوالي 52ر87 مليون يورو) من أجل دعم جهود البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه المنحة تأتي ضمن مجموعة من المساعدات قدرها 460 مليون يورو أقرها الاتحاد ووقعها مع رواندا في سبتمبر 2014.وأشار البيان إلى أن هذه المنحة ستدعم خطة الدولة للتعافي من خلال تقديم تحويلات نقدية للمواطنين علاوة على مساعدات غذائية، كما سيسهم البرنامج في حماية الأمن الغذائي والثروة الحيوانية لأكثر من 630 ألفاً من الأسر المحتاجة، وسيزيد من معايير الحماية المجتمعية وتقليص معدلات الفقر، والحرص على زيادة النمو.// انتهى //15:47ت م0063

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