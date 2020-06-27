السعودية اليوم / مفوضية شؤون اللاجئين تعلن اعتراض 279 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا



طرابلس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أن 279 مهاجرا جرى اعتراضهم قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز فيها.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم: إن الأعداد المتزايدة لمحاولات العبور من ليبيا مقلقة وتظهر حجم اليأس وفقدان الأمل الذي يعاني منه الكثير من اللاجئين والمهاجرين، مبينة أنه المفوضية قدمت لهم المساعدة وتم نقلهم جميعا إلى مراكز الإيواء.

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15:46ت م

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